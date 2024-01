A Sky értesülései szerint megszületett a szóbeli megállapodás az Eintracht Frankfurt és a PSG között, Hugo Ekitike kapcsán.



A francia U21-es válogatott támadó klubváltása akár már a téli átigazolási szezonban bekövetkezhet, ennek elősegítésére a hírek szerint a játékos hajlandó 4 millió euróról lemondani a jelenlegi fizetéséhez képest.

Ekitike iránt a Frankfurt mellett a Wolfsburg és a Wolves is érdeklődik, de ha sikerül papírra vetni a megállapodást, az Eintracht lesz a befutó.

