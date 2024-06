A Manchester United új átigazolási célpontot tűzött ki, miközben folyamatosan belső középpályás szerződtetésén dolgozik. A vörös ördögök valószínűleg számos szerződtetést kötnek ezen a nyáron, mivel Sir Jim Ratcliffe és csapata igyekszik megerősíteni a keretet a kiábrándító szezont követően.



Fabrizio Romano szerint négy poszton – egy hátvéd, egy középhátvéd, egy középső középpályás és egy csatár – szerződtetését helyezték előtérbe ezen a nyáron. Úgy hírlik, Casemiro hamarosan a szaúdi Pro League-ben folytathatja, továbbá Christian Eriksen is távozhat, így még égetőbbé válhat a középpálya feltöltése.



A United az elmúlt szezonban számos alkalommal küldött scoutokat Portugáliába, azzal a céllal, hogy feltérképezze a Benfica középpályását, Joao Nevest. A Record friss tudósítása szerint a klub 60 millió eurós nyitóajánlatot tett a portugál válogatott játékosért, bár ezt a Benfica igazgatója, Rui Costa azonnal visszautasította.



A zátonyra futott üzletet követően most kiderült, hogy a United élénken érdeklődik a Paris Saint-Germain középpályása, Manuel Ugarte szerződtetése iránt. A Sky Sports szerint Ugarte, aki az elmúlt szezonban minden sorozatot figyelembe véve 42 alkalommal lépett pályára, állítólag „egyike azoknak a játékosoknak, akiket keresnek”.



Az uruguayi válogatott középpályás Európa egyik legkeresettebb játékosa volt tavaly nyáron, miután kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Sportingban. Számos klub, köztük a Chelsea is szerette volna soraiban tudni, de a PSG állítólag nagyobb pénzügyi csomagot ajánlott fel, és hozzávetőlegesen 51,8 millió fontért megkaparintotta a középpályást.



„Nagyon boldog vagyok, hogy megtehetem ezt a nagy lépést a karrieremben egy ilyen nagyszerű klubnál. Mindent bele fogok adni a Paris Saint-Germainért." – nyilatkozta akkor Ugarte, akit habár hatalmas várakozás övezett Párizsban, nem igazán tudta megváltani a világot Luis Enrique csapatában. A L'Equipe úgy tudja, a PSG nyitott a tárgyalásokra. Már csak az a kérdés, vajon sikerül-e megegyeznie a feleknek.



