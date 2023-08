A világ- és Európa-bajnok futballista körutazása tovább folytatódik: Japán után az Egyesült Arab Emirátusok következik.

Iniesta négy szezont töltött az ázsiai szigetországban, a Vissel Kobe színeiben. Az utolsó időszakában azonban kevesebb játéklehetőséget kapott, felhagyni viszont még nem szeretne a labdarúgással.

Felmerült, hogy esetleg a Miamiban újjáépülő „retro-Barcához” csatlakozik a 39 éves középpályás, ahogyan azt Messit követően Jordi Alba és Sergio Busquets tette, ám végül ez nem valósult meg.

Ugyanis a futballista egy évre szóló szerződést köt a Rász el-Haima városi Emirates Club nevű együttessel, amelynek egyből a legértékesebb játékosa lesz a maga egymillió eurójával. A kontraktus egy további szezon erejéig meghosszabbítható.

Andrés Iniesta signs for Emirates Club FC from Ras Al-khaimah in UAE — he will arrive in Dubai tonight ????????????????????



Iniesta will sign the contract on Tuesday morning, it will be valid until June 2024 with option until 2025.



Here we go ????‍♂️ pic.twitter.com/x7Ky0wN6dv