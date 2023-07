Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szalai Attila német élvonalba igazolása a nemzeti csapat szempontjából is előrelépés.

A 25 éves védő szerződtetését hétfőn jelentette be a 2014 és 2019 között a válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot is foglalkoztató klub, erre pedig Rossi is pozitívan reagált a magyar szövetség (MLSZ) honlapján.

"Korábban beszéltem már róla, hogy minél több játékosunk játszik a topligák valamelyikében, annál jobb helyzetben van a válogatott" - mondta az olasz szakvezető, majd hozzátette, "még ha a Fenerbahce egy jó csapat is, a Bundesligába igazolni mindenképpen előrelépés, hiszen a bajnokság erősebb, ami egyben azt is jelenti, hogy még a nem topcsapatok esetében is intenzívebbek, magasabb színvonalúak az edzések, mint a török bajnokság csapatainál."

Rossi arra is kitért, hogy a Bundesligában minden klubnál a legjobb edzők egyikei dolgoznak, ezért Szalai Attila várhatóan sokat fog fejlődni taktikailag a Hoffenheimnél.

"A Bundesligába igazolása tehát mindenképp előrelépés, azonban a képességeit, a hozzáállását, a munkáját ismerve, egy idő után szerintem Attila még előrébb léphet a karrierjében. A válogatott szempontjából ez a mostani egy hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg nyolc alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszem, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa" - hangsúlyozta az 58 éves szakember.

