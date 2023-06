A Borussia Dortmund hivatalosan is bejelentette, hogy eladták Jude Bellingham-et a Real Madridnak, akiért 130 milliót, plusz bónuszokat kapnak.



A németek nem tétlenkedtek sokáig, már az angol középpályás helyettesét is megtalálták, aki nem lesz más, mint az Ajax középpályása, Edson Alvarez.

A 25 éves mexikói játékos alapembere a holland gárdának, ahol idén 44 tétmeccsen 4 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Piaci értékét a transfermarkt.de 35 millió euróra taksálja.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Dortmund és az Ajax között már zajlanak az egyeztetések, amelyek hamarosan le is zárulhatnak, így rövid időn belül be is jelenthetik a játékost.



Borussia Dortmund are advancing on Edson Álvarez deal. Negotiations will continue this week with Ajax. #BVB



Talks will follow as Bellingham saga is finally over and Dortmund want Edson as new midfielder. pic.twitter.com/4Ono60rkXK