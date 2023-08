Hiába dörzsölte a világ a tenyerét Lionel Messi és Luis Suarez esetleges újra egyesülésével kapcsolatban, az uruguayi csupán szerződésének lerövidítésében tudott megegyezni a brazil Gremioval, így legkorábban december végén ölelhetik át ismét egymást csapattársakként.

A nem is olyan rég még világ legjobb csatárai között jegyzett Suarez hazájában, a Punto Penal nevű showban árulta el legnagyobb közös vágyukat barátjával.

„Messivel arról álmodunk, hogy együtt vonulunk vissza. Ez valami olyasmi, amit mindig is terveztünk Barcelonában. És egyik évről a másikra én az Atleticohoz, ő pedig a PSG-hez ment. Álmodtunk erről, és arról beszéltünk, hogy Barcelonát követően az Egyesült Államokba igazolhatnánk, aztán ebből semmi nem lett. Most úgy döntött, oda teszi át a székhelyét, és az alapján, amit eddig láthattok, boldognak tűnik, reméljük egy ponton a mi tervünk is valósággá válhat.”

Ha Luis Suarez egyelőre nem is, Sergio Busquets és Jordi Alba már megérkezett Miamiba, ha pedig korábbi Barca és Liverpool kedvenc egészségi állapota engedi, alighanem hamarosan ő is rózsaszínbe öltözhet a flamingók és argentin barátja legnagyobb örömére.

