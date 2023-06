A futballtörténelem egyik legpazarabb párosát alkotta Lionel Messi és Luis Suarez, akik a hírek szerint hamarosan ismét egy csapatban futballozhatnak.



A Barcelonában nem csak félelmetes duóvá, de barátokká is avanzsáló kettősnek erre azok után lenne lehetősége, hogy kiderült, az argentin sztár Miamiba teszi át székhelyét Párizsból.

Az uruguayi, akit nem is olyan rég még a világ egyik legjobb befejező csatárjaként tartottak számon, jelenleg a Gremioban rúgja a labdát, és bár szerződése 2024-ig érvényes, annak volt egy kivásárlási záradéka, amit a 90min szerint aktiváltak is Beckhamék, a bejelentés pedig hamarosan meg is történhet.

Így nem csak Messi és Busquets, hanem ő is az Egyesült Államok felé veheti az irányt, ami marketingszempontból sem utolsó az MLS számára.

