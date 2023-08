Mindkét spanyol óriás számára kiemelt figyelmet élvez a jobbhátvéd pozíciójának megerősítése. A Barcánál jelenleg nincs tökéletesen odaillő játékos a posztra, így mindenképp fontos lenne számukra az erősítés, míg a Real Madridnál Dani Carvajal mellé/mögé keresnek egy posztriválist.



Ivan Fresneda, a Valladolid 18 éves játékosa a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, a tavalyi szezonban pedig 22 meccsen szerepelt a La Ligában.

A Sport szerint a katalánok korábban már tettek egy 20 millió eurós ajánlatot érte, de azt klubja visszadobta. Számukra még a kalapban van Joao Cancelo neve is, de kétséges, hogy őt olcsóbban el tudnák hozni, mint a fiatal tehetséget.

Ivan Fresneda eating vini jr up.

Barcelona really needs him. He's solid in all aspect & pretty young. pic.twitter.com/arvnpxriVX