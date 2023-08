A Real Madrid és Németország ikonja, Toni Kroos általában nem hajlamos véka alá rejteni a véleményét, de legutóbbi nyilatkozata Carlo Ancelotti-szintre emelte a szemöldököket.

A Celta Vigo sztárcsatára, Gabri Veiga Fabrizio Romano értesülései szerint a következő órákban Szaúd-Arábiába költözhet. Veiga és a Celta is megegyezett az Al Ahlival, és miután a Napolival megrekedt az üzlet, Veiga 21 évesen elhagyja az európai futballt. A spanyol ifjúsági válogatott játékost egész nyáron több topcsapattal is kapcsolatba hozták, és Európa egyik legragyogóbb tehetségének tartják, de Kroos nem tartotta sokra a döntését, hogy Szaúd-Arábiába igazol.

Romano beszámolója alatt az Instagramon Kroos egy szóban foglalta össze: "kínos".

So Gabri Veiga heads for Al-Ahli.



Toni Kroos' comment under the Instagram post of @FabrizioRomano … pic.twitter.com/KBhFUfRGja