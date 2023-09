Eden Hazard azután, hogy nyár elején felbontotta szerződését a Real Madriddal, hosszantartó vakációba kezdett, így nem is foglalkozott igazán a csapatkereséssel.



A 32 éves szélsőért most hazájából jelentkezett be a tavalyi bajnoki második Royale Union Saint-Gilloise.

Habár elsőre azt gondolhatnánk, hogy egy klasszikus „kiscsapatról” beszélünk, remekül építik magukat az utóbbi években, Hazard érkezésével pedig az a különbség jelenhet meg, ami pont elég arra, hogy letaszítsák a Royal Antwerpen csapatát a tabella éléről.

Az AS szerint a játékos egyelőre tartózkodó állásponton van a klub ajánlatával kapcsolatban, de a klub hajlandó időt adni Hazardnak a döntéshozatalra.

Eden Hazard has an offer from Belgian side Union Saint-Gilloise. (Diario AS) #HalaMadrid #USG pic.twitter.com/C5wY9hQ1C4