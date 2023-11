2020 nyara mozgalmas volt Jude Bellingham számára. Ahogyan mi is beszámoltunk róla, a Manchester United nagy erőket mozgósított a megszerzéséért, most pedig Frank Lampard árulta el, hogy ő is szerette volna a Chelsea-hez csábítani az akkor még csak 17 éves játékost.



Végül Bellingham a Birminghamtől a Borussia Dortmundhoz igazolt, majd idén nyáron csatlakozott a Real Madridhoz, ahol a szezon egyik nagy meglepetését okozva egyből vezérré lépett elő.

„Amikor a Chelsea edzője voltam, kétségbeesetten szerettem volna leigazolni Jude Bellinghamet.”



„Sajnos nem tudtam átvinni a menedzsmenten azt a tervet, hogy fizessünk 20 millió fontot egy akkor ilyen fiatal játékosért.”

Fotó: Catherine Ivill/Getty Images