Hiába igazolt már az elmúlt időszakban is számos játékost a Chelsea, nyáron tovább erősítenék a keretet, és a The Athletic arról ír, hogy Rafael Leao játékjogát is szeretnék megszerezni.

Mivel a kékeknek több létszámfelettivé vált futballistája is akad, így a portugállal kapcsolatos kiadásokat ezen játékosok üzletbe történő bevonásával is csökkentenék. A lap információi alapján Christian Pulisic az egyik labdarúgó, akit felajánlottak némi pénzzel kiegészítve, viszont a londoniakkal ellentétben a milánóiak nem 100, hanem 150 millió euróra becsülik sztárjuk értékét, kivásárlási árát is ebben az összegben határozták meg.

A Bajnokok Ligája 2021-es győztesénél visszakoztak, de nyáron újabb ajánlatot tehetnek a szélsőért akár Hakim Ziyech felajánlásával is. Igaz, Leao más hírek szerint közel a szerződéshosszabbításhoz jelenlegi klubjával, az új kontraktus értelmében pedig a kivásárlási záradék is növekedne 175 millió euróra.

A katari világbajnokságot is megjárt támadó idén 44 meccsen 13 góllal és 13 gólpasszal segítette csapatát, játékjogát, ha mégsem hosszabbít, jövő év nyaráig élvezheti az olasz alakulat.

