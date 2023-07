Alexander Nübel és Malik Tillman is távozhat az elkövetkező napokban a Bayern Münchentől, állítja a Daily Mail.



Nübel világosan kijelentette, hogy megelégelte a Neuer mögötti tartalék szerepkörét, ezért olyan klubhoz igazolna, ahol elsőszámú kapusként számítanak rá. A hírek szerint a Leeds United és a Stuttgart is szíves örömest szerződtetné a portást, köztük dőlhet el a 27 éves német jövője.

Excl: Secret meeting! Alexander Nübel was on site in Stuttgart yesterday to meet the people in charge: Wehrle, Wohlgemuth, Hoeneß, Krebs.



@VfB pushing for a loan with an option to buy

He’s the desired No. 1 for manager Hoeneß

@LUFC still in but there’s no official… pic.twitter.com/ca5yh9r59e