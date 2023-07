Fabrizio Romano bejegyzése szerint Kerkez Milos elfogadta a Lazio ajánlatát, és mindenben megállapodtak a személyes feltételeket illetően.

A magyar tehetség így most szurkolhat, hogy az olaszok megtudjanak állapodni az AZ Alkmaar-al, ami ha sikerül, előbbiek reménye szerint jövő héten pontot is tehet az transzfer végére.

Lazio have agreed personal terms and all details of the contract for Milos Kerkez as new left back.



Kerkez has accepted Lazio as next club while negotiation with AZ will continue next week to get it done.



Milos won’t join Benfica as they’ll sign Jurasek on €15m deal. pic.twitter.com/gW83rAC2Pl