A Tottenham frissen kinevezett vezetőedzője megejtette az első nagyobb lélegzetvételű nyilatkozatát, amióta átvette a Spurs kispadját.



Természetesen a mester sok mindenről beszélt, de az újságírókat csak az érdekelte, mi lesz Harry Kane-el.

„Nem kaptam semmilyen biztosítékot az ügyében, de ez nem is elvárható. Harry már része a klub történelmének és szeretném, ha továbbra is részt venne benne.”



„A vele folytatott beszélgetésem arról szólt, hogy tehetnénk sikeressé ezt a klubot és úgy éreztem, ő is ezt akarja.”



Ange Postecoglou: “Kane is one of the best players in the world. I want Harry here and I want to make Tottenham successful”. #THFC



“I’m certain he wants that as well”. pic.twitter.com/O8rphPqFt5