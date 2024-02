A Milan 26 éves francia balhátvédje, Theo Hernandez is felmerült a Real Madrid háza táján, mint lehetséges opció, ha valamilyen oknál fogva Alphonso Davies-t nem tudják szerződtetni.



Hernandez korábban már játszott a Real Madridban, de akkoriban nem tudott kezdőtagságot kivívni magának, így először kölcsönbe, azután pedig végleg távozott a klubtól.

A Milan csapatánál egyből kulcsjátékossá vált, mára pedig majdnem 200 meccsel a háta mögött, megkerülhetetlen eleme lett a rossoneriknek.

Theót az AS kérdezte meg arról, hogy mit szólna egy visszatéréshez Madridba.

„Remek emlékeim vannak a Real Madridról, sok barátom van ott, de jelenleg nagyon boldog vagyok Milánóban.”



„Soha nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de jelenleg boldog vagyok itt, nem mérlegelek más lehetőségeket.” – mondta.

Theo Hernández when asked about return to Real Madrid.



“I’ve great memories at Real Madrid, I’ve many friends there but I’m so happy at Milan, I’m not thinking about other options”.



“We never know the future but I’m happy and focused on Milan”, told AS. pic.twitter.com/VZgREQzCcB