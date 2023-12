Ahogyan korábban jelenlegi klubja, az Athletico Paranaense bejelentette is bejelentette, Vitor Roque már a télen a Barcelona játékosa lesz.



Korábban nyári klubváltásban egyeztek meg a felek, viszont Gavi sérülése miatt a katalánok előrébb szerették volna hozni az időpontot, a brazilok pedig engedélyezték.

UM ATÉ BREVE! O último ato ao lado da torcida athleticana. O jogo contra o Santos será o último do Vitor Roque na Ligga Arena antes do embarque para a Europa. #Athletico pic.twitter.com/D1is2s6FIF

Az Athletico hétvégen saját közösségi média felületein bejelentette, hogy ebben a hónapban szerepel náluk utoljára Roque, a meccsük után pedig a játékos is elismerte ezt a kamerák előtt.

„Mindig a legjobbamat nyújtottam, de itt az idő az álmomra, a Barcelonánál!”



„Dolgozom magamon, versenyképes akarok lenni a Barcánál, ezért napról napra keményebben dolgozom, hogy kész legyek, amikor megérkezem hozzájuk.”



„Boldog voltam a Paranaensénél, de az álmom Európa. Nézem a Barcelona meccseit, és csak az jár a fejemben, hogy készen álljak, mire megyek.”

Special night for Vitor Roque as he says goodbye to Athletico Paranaense fans…



…he’s joining Barça in January pic.twitter.com/AiricT20nd