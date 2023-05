Úgy tűnik, Mikel Arteta nem teljesen tud elszakadni egykori kollégáitól. Azt követően, hogy két játékost már át csábított Londonba, újabbat édesgetne át a Manchester City csapatától. Igaz a helyzet ezúttal egy kicsit komplikáltabb, mert Joao Cancelo épp a Bayern Münchennél játszik kölcsönben a szezon végéig.

Az angol bajnoki címvédő által kért nagyjából 70 millió eurós összeget szinte mindenki soknak tartja, viszont mivel állítólag a portugálnak nincs jövője náluk, ezért a kölcsönadás jelenthet megoldást. Ez már a bajoroknak is ízlene, azonban érthető módon több másik klub is feltette a kezét, mondván: így már minket is érdekel a lehetőség.

A Barcelona mellett az egyik ilyen együttes a már említett Arsenal, ami úgy véli, a bal és jobb szélen egyaránt bevethető szélső illeszkedne a taktikai rendszerükbe, írja a 90min oldala. Igaz, az említett együttesek mellett a Bajnokok Ligájában idén is győzelmi ambíciókkal rendelkező Real Madrid is nézelődik a piacon, ők Dani Carvajalt tudnák tehermentesíteni Cancelo játékjogának megszerzésével.

Borítókép: Getty Images Europe / Robbie Jay Barratt - AMA