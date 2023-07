Az Odds Scanner nevű elemzőcég összeállította azt a tíz labdarúgót, akikért összesen a legtöbbet fizettek a pályafutásuk során. A listán meglepő nevekkel is találkozhatunk, olyanokkal, akikre előzetesen kevesen gondoltak volna.



10. Zlatan Ibrahimovic – 169,1 millió euró

A nemrég visszavonult svéd klasszis hétszer váltott klubot, a legtöbbet a Barcelona fizette érte az Internek, még 2009-ben, közel hetvenmillió eurót.



9. Ousmane Dembélé – 170 millió euró

A francia támadó eddig kétszer igazolt el, a Dortmund 2016-ban 35 millióért, a Barca egy évvel később már 135-ért vásárolta meg, azóta 127 bajnokin lépett pályára a katalánoknál.



8. Ángel Di María – 179 millió euró

A világbajnok jobb szélső legutóbbi két alkalommal ingyenesen szerződött el, korábban a Manchester United fizette érte a legtöbbet, 2014 augusztusában 75 millió euróért vitték Madridból.



7. Kylian Mbappé – 180 millió euró

Ez az összeg hamarosan változhat, ha még idén nyáron eligazol Párizsból a támadó, akit 2017-ben a Monacótól szereztek meg, először kölcsön, majd véglegesen.



6. Antoine Griezmann – 180 millió euró

Retúrjegyet váltott a Madrid-Barcelona útra a francia futballista, akiért nemrég szaúdi klubok jelentkeztek be. A katalánok 120 millióért vásároltak meg, az Atleti ennek töredékéért hozta vissza.







5. Philippe Coutinho – 180,3 millió euró

A brazil balszélső tíz éve 13 millióért igazolt az Interből a Liverpoolhoz, onnan öt éve ennek tízszereséért vitte a Barca. A katalánok később kölcsönadták a Bayern Münchennek és az Aston Villának is, ők tavaly meg is vették.



4. Álvaro Morata – 189 millió euró

Griezmannhoz hasonlóan ő is megjárta néhányszor az Atleticót, és bár jelenleg is a matracosokat erősíti, nem kizárt, hogy visszatér Olaszországba, szerződése ugyanis jövő nyáron lejár.



3. Cristiano Ronaldo – 247 millió euró

Öt éve 117 millióért hagyta el Madridot a portugál ikon, a Juve 2021 nyarán ennek töredékéért értékesítette korábbi csapatának, a Manchester Unitednek. Legutóbb a szaúdi Al Nassr igazolta le, de nekik már nem kellett kivásárlási árat fizetni.



2. Neymar – 310 millió euró

A 2010-es évek brazil futballjának nagy reménysége az MSN-trió tagjaként BL-győzelmet ünnepelhetett a Barcával, ezt a sikert Párizsban egyelőre nem tudta elérni, pedig Messi mellett Mbappéval is együtt játszhatott. Könnyen lehet, hogy közülük jövőre egyedül marad a francia fővárosban.



1. Romelu Lukaku – 333,36 millió euró

A belga csatár két klubváltása rekordösszeget emésztett fel, ez pedig tovább növekedhet, ha a Chelsea-nek sikerül megegyeznie a Juventussal. A londoniak két éve 113 millióért vették meg az Intertől, ahová tavaly kölcsönadták.







A lista valószínűleg hamarosan változni fog, mivel bőven van még idő az átigazolásokra, a piacok majd csak augusztus végén, szeptember elején zárulnak.



Borítókép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images