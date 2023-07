Szinte nincs olyan játékos az európai sztárfutballban, akit ne keresett volna meg fényűző ajánlattal valamelyik szaúdi klub.



Egyesek nemet mondtak, mások örömmel írtak alá. A pénzköltésnek aligha van vége, azonban érdemes vetni egy pillantást, hogy július elejéig kiket vásároltak ki rekordösszegért.



A szaúdiak a lejáró szerződésű futballisták – ilyen volt Cristiano Ronaldo és Karim Benzema is – mellett megpróbálkoznak olyanokkal is, akiket kontraktus köt a klubjukhoz.



A tízes lista jelentős része az angol élvonalból érkezett, de találni török vagy olasz bajnokságból érkezőket is:



1. Ruben Neves - 47 millió font (Wolves --> Al Hilal)

2. Kalidou Koulibaly - 17 millió font (Chelsea --> Al Hilal)

3. Edouard Mendy - 16 millió font (Chelsea --> Al Ahli)

4. Matheus Pereira - 15 millió font (West Brom --> Al Hilal)

5. Ahmed Musa - 14 millió font (Leicester City --> Al Nassr)

6. Pity Martinez - 13.7 millió font (Atalanta --> Al Nassr)

7. Souza - 10.3 millió font (Fenerbahce --> Al Ahli)

8. Giuliano - 9 millió font (Fenerbahce --> Al Nassr)

9. Djaniny - 8.8 millió font (Santos Laguna --> Al Ahli)

10. Igor Coronado - 8.7 millió font (Sharjah FC --> Al Ittihad)



Könnyen lehet, hogy hamarosan változik a lista, Marcelo Brozovic például 17 és fél millió euróért érkezhet az Intertől, hacsak nem lesz megint valami fordulat.



Borítókép: WWFC/Wolverhampton Wanderers FC via Getty Images