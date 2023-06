Ahogyan arról a megbízható forrásnak számító David Ornstein is beszámolt, a Liverpool elkezdte vizsgálni Szoboszlai Dominik helyzetét.



Jürgen Kloppnak egyik nagy feladata a nyáron, hogy megerősítse a középpályát, ebbe a törekvésbe pedig remekül beleillik Szoboszlai leigazolása, aki valószínűleg a szintén friss szerzemény Mac Allister előtt/mellett játszana.

A két klub képviselői a hírek szerint már egyeztettek is Dominik átigazolásával kapcsolatban, a vörösök pedig Fabio Carvalho bevonásával csökkentenék a költségeiket.

A fiatal portugál Lipcsébe költözéséről már hallani egy ideje, a ’Pool pedig megpróbálhatja ezt a Szoboszlai-üzletbe bevonni, hogy kedvezőbb feltételekhez jussanak.

Liverpool exploring move for Dominik Szoboszlai of RB Leipzig. #LFC met his camp this week; latest attacking mid to be considered. Unclear if it develops due to price but is desired profile. Unrelated to potential Carvalho loan @TheAthleticFC #RBLeipzig https://t.co/KDuUIpoxGT