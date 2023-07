A korábbi brazil válogatott támadó, Julio Baptista szerint Neymar lehet a kulcs ahhoz, hogy az Arsenal kerete teljessé váljon.



A PSG-nél az utóbbi időben több kritikát is kapott a brazil, emellett pedig jó barátja, Lionel Messi is távozott, őt pedig Mbappé is követheti a közeljövőben.

Egyes hírek szerint Neymarnak több érdeklődője is van a Premier League-ből, Baptista pedig nem is habozott, hogy beprotezsálja őt korábbi klubjába.

„Szerintem Neymar jól érzi magát a PSG-nél, de talán az a legjobb lépés számára, ha új kihívást keres. Egy olyan klubra van szüksége, amely támogatja őt és segít neki visszanyerni az önbizalmát. A PSG-nél ez nincs meg.”



„Az Arsenal Európa egyik legnagyobb klubja, Artetával pedig elkezdtek valami igazán nagy dolgot felépíteni. Talán pont Neymar a kulcs ahhoz, hogy az Arsenalnak mindene meglegyen a sikerhez. Ő egy hihetetlenül jó játékos.”

Neymar számára nem okozna gondot a beilleszkedés, ugyanis honfitársai közül Martinelli, Jesus és Magalhaes is az ágyúsoknál rúgja a bőrt.

Fotó: Masashi Hara/Getty Images