A megállapodás értelmében játékosunk 2024 nyarán csatlakozik az Európa Liga-győztes német együtteshez.

Szenzációs üzlet, újabb Fradi futballista egy európai top bajnokság csapatában! Muhamed Besic, Nagy Ádám, Somália, Myrto Uzuni és Aissa Laidouni után folytatódik a sor ifjabb Lisztes Krisztiánnal.

A Ferencvárosi Torna Club eladta saját nevelésű 18 éves támadóját a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtnak, vagyis ismét egy topligás klub igazolt játékost klubunkból, igazolva, hogy a Fradi igen is jó „ugródeszka”. Lisztes Krisztián csak 2024 nyarán csatlakozik a 2022-es Európa Liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics és a Fradi rendelkezésére áll.

Ifjabb Lisztes Krisztián 2005. május 6-án született Budapesten. Édesapja, a korábbi magyar válogatott középpályás, Lisztes Krisztián, aki három időszakban (1993-1996, 2008, 2011-2012) szolgálta klubunkat, amellyel kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és tagja volt 1995-ös BL-csapatunknak. A Fradi utánpótlásába 2017-ben bekerülő „kis Lisztes” 2021. július 22-én, 16 évesen kötött profi szerződést az FTC-vel, mint szépreményű ifista.

Az NB I-ben 2022. május 14-én a Gyirmót ellen, Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt mutatkozott be, ezzel tagja lett 33. bajnoki címünket szerző gárdának. A következő szezon elején a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Liga-playoff-meccsen debütált a nemzetközi porondon is. Ősszel az NB II-es „kis Fradi”, a Soroksár SC színeiben 3 gólig jutott. 2023. januárjában szerződést hosszabbított a Fradival. Legközelebb a Leverkusen elleni UEL-nyolacaddöntő visszavágóján kapott egy percet, majd a nagy áttörést a Mol Fehérvár elleni hazai bajnoki hozta meg 2023. április 2-án, amikor csereként beállva duplázott, 2-2-re mentve a meccset. A bajnokság hajrájában még a Vasas, az ősi rivális Újpest és a Kisvárda kapuját is bevette, tevékenyen kivéve részét a 34. bajnoki aranyéremből. Időközben debütált Gera Zoltán irányítása alatt a magyar U21-es válogatottban is, Szlovákia ellen rögtön győztes góllal.

A szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat.

A 2023-2024-es idényt két góllal nyitotta, a Fehérvár és a Puskás Akadémia hálóját zörgette meg, valamint kiosztott egy gólpasszt a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Konferencia Liga-selejtezőn.

Ezek után vásárolta meg őt az egyszeres Bundesliga-bajnok, ötszörös DFB-kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa Liga-első Eintracht. Ifjabb Lisztes Krisztián azonban ebben a szezonban a góljaival még a Fradi-tábort boldogítja majd.

Eintracht verpflichtet Krisztián Lisztes!



Der ungarische U21-Nationalspieler wechselt im nächsten Sommer aus Budapest nach Frankfurt und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 5, 2023

Fotó: eintracht.de