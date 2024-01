Ahogyan már ősz óta sejteni lehetett, Kalvin Phillips a kevés játéklehetőség miatt elhagyja a Manchester City csapatát, akikkel részese volt a tavalyi triplázásnak.



Az angol válogatott középpályása Fabrizio Romano szerint mindenben megegyezett a West Ham Uniteddel, akik a szeon hátralévő részére vennék kölcsön a játékost.

A kalapácsosok Phillips teljes fizetését állják, nyáron pedig vételi opciójuk lesz rá. Várhatóan szerdán esik át az orvosi vizsgálatokon új klubjánál.

Phillips 2022 nyarán került a Manchester City-hez, 42 millió fontért cserébe. 2028-ig szól a jelenlegi szerződése, idén azonban mindössze 10 meccsen lépett pályára, így érthető, hogy váltani akar és ismét felvenni a meccsrutint.

Kalvin Phillips to West Ham, here we go! Loan deal agreed with Man City and also on player side. One more from Tim Steidten.



Understand it will also include an option to buy clause in June for #WHUFC.



Medical tests booked on Wednesday.@TurkishAirlines pic.twitter.com/zfv9UAOLXO