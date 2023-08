Nagy dilemmában van Eden Hazard, a Chelsea és a Real Madrid korábbi játékosa. A belga korábban valóságos világsztárnak számított, de a királyi gárdához igazolása és a folyamatos sérülések derékba törték a karrierjét.



Klubja idén nyáron szerződést bontott vele, így jelenleg szabadon igazolható. A 32 éves támadó a hírek szerint már visszautasította a Botafogo, a Marseille, a Nice, a Lille és egy MLS klub ajánlatát is.

Legutóbb a szaúdi Al Hilalnak mondott nemet, akik csillagászati ajánlattal csábítgatták a belgát. A Footmercato szerint a játékosnak jelenleg egyetlen dolog jár a fejében, az pedig a családja, akikkel szeretne minél több időt tölteni.

A lap ennek kapcsán azt is megszellőztette, hogy a játékos egyre jobban hajolhat abba az irányba, hogy szögre akassza a stoplist.

