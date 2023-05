Harry Kane egyértelmű üzenetet küldött a Tottenhamnek arról, hogy mit kell tennie a következő szezonban, hogy javuljon a Manchester Uniteddel kapcsolatba hozó átigazolási pletykák közepette.

Az angol válogatott játékos szerződésének utolsó évéhez közeledik, és a nyáron minden bizonnyal több topklub érdeklődésére is számot tarthat, a Manchester Unitedet a Manchester Evening News és mások is a kapcsolatba hozták vele. Kane egy álomszerződés lenne a Vörös Ördögök számára egy újabb eredményes szezon után, hiszen a 29 éves játékos 28 bajnoki gólt szerzett, amivel csak a Manchester City játékosa, Erling Haaland előzi meg a rangsorban ebben a szezonban.

A Manchester United szenvedett a góllövéssel, főleg Marcus Rashfordra támaszkodtak, aki igyekezett kihúzni a klubot a bajból Cristiano Ronaldo távozása után, valamint Anthony Martial és Wout Weghorst volt a segítségére.

A MUFC-t minden bizonnyal érdekli, hogy Kane most nem teljesen elégedett azzal, ahogy a dolgok a Spursnél mennek, és elismerte, hogy beszélgetéseket kell folytatni a klub irányáról a következő szezon előtt.

„Úgy gondolom, hogy van miről beszélgetni, a klub néhány értékét illetően. Sok ilyen beszélgetést folytattunk már korábban is, hogy hogyan tudunk fejlődni, és ez most is így lesz” – mondta Kane a Times-nak.



