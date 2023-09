A nyári átigazolási szezon egyik nagy klubváltása Harry Kane nevéhez fűződött, aki hosszúra nyúlt tárgyalások után elhagyta a Tottenham csapatát és aláírt a Bayern Münchenhez.



Az angol válogatott csapatkapitánya hamar elkezdte törleszteni 100 millió fontos vételárát, ugyanis három bajnokin már három gólnál jár, remekül beilleszkedett a csapatba és jól láthatóan alkalmas arra, hogy kitöltse a Lewandowski távozásával keletkezett űrt a csapatban.

Kane kiskora óta Angliában focizott, így nagy váltás volt számára ez a transzfer, nemrég azonban elárulta, mi volt a fő indoka.

„Mindig sokat beszélünk a trófeákról, és persze, én is szeretnék trófeákat nyerni. De nem ez volt az egyetlen indokom a klubváltásra.”



„Úgy éreztem, hogy a legmagasabb szinten kell játszanom ahhoz, hogy továbbra is tudjak fejlődni. Ha a világ legjobbjai közé akarok kerülni, akkor a Bajnokok Ligájában kell játszanom és címekért küzdeni.”



„Azt éreztem az előző szezon után, hogy nekem jól sikerült az idény, de a klubnak nem annyira.”



„Amit érzek a Bayern Münchennél, hogy itt nem csak meg kell nyerni a meccseket, hanem a végső győzelmet is szem előtt kell tartanunk.”

