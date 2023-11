A spanyol válogatott legutóbbi mérkőzésén Gavi súlyosan megsérült, emiatt pedig hosszú időre partvonalon kívülre került.



Ilyen esetekben a La Liga lehetőséget biztosít arra, hogy átigazolási szezonon kívül pótolják a piacról a játékost. Ennek részleteiről és feltételeiről itt írtunk részletesebben.

A Calciomercato már azt is tudni véli, hogy kik alkotják a Barcelona szűkített listáját arra az esetre, ha a liga engedélyezi nekik a transzfert.

Az Alético Madrid játékosa, Rodrigo De Paul már nyáron is felkeltette a katalánok érdeklődését, most pedig ismét megpróbálkozhatnak a szerződtetésével. A matracosok hajlanának erre, nagyjából 35 millió fejében el is engednék.

A klub másik két jelöltje egyaránt a Serie A-ban rúgja a bőrt. Adrien Rabiot a Juventus, Ederson pedig az Atalanta játékosa. A helyzetüket bonyolítja, hogy egyiküket sem szeretné elengedni aktuális klubja.

A katalán sajtóban az is felmerült, hogy a Barcelona visszahívhatja kölcsönből Pablo Torrét, ezzel gyakorlatilag házon belül oldhatnák meg Gavi pótlását.

A Mundo Deportivo ezzel szemben úgy értesült, hogy a Tottenham játékosa, Giovani Lo Celso is a katalánok radarján van.

Fotó: Berengui/DeFodi Images via Getty Images