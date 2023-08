A Bayern München továbbra is nagy erőkkel hajt azért, hogy lezárja a Harry Kane-ügyletet.



Bármi is lesz a vége, a Tottenham buta lenne, ha nem számolna azzal az eshetőséggel, hogy elveszítik évek óta megbízhatóan termelő támadójukat.

A Sportbible szerint az új edző, Ange Postecoglou számára három név szerepel a kalapban, akik közül kiemelkedik a Nottingham 22 éves támadója, Brennan Johnson.

Tottenham Hotspur are considering a move for Brennan Johnson should the sale of Harry Kane go through.



Forest boss Steve Cooper doesn’t want to sell, bids of £50m would have to be looked at but Spurs won’t go that high.



