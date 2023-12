A Real Madrid sokakat meglepett azzal, hogy Karim Benzema Szaúd-Arábiába távozását követően sztárcsatár nélkül vágott neki az idei szezonnak, de 2024 nyarán is ott a lehetőség, hogy a világ két vitathatatlanul legjobb csatárát szerződtessék. Az egyikük Erling Haaland.

Kylian Mbappé természetesen az a név, akit az elmúlt két évben a legerősebben kapcsolatba hoztak a Real Madriddal, és mivel 2024-ben lejár a szerződése, a madridiak valószínűleg szerződést ajánlanak neki. A Relevo fenntartja, hogy Mbappe jövő nyáron is a Real Madrid prioritása marad.

Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy Erling Haaland is opció lehet számukra. A Manchester City sztárja a táborának, és így az ügynökségének is tudtára adta, hogy még mindig "álmodik" arról, hogy a Real Madridban játsszon, és szeretné "nyitva tartani ezt az ajtót ". A Real Madridnak állítólag van egy kivásárlási ára, amit aktiválhatnának a norvég sztárért.

