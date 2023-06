A Chelsea számára André Onana volt a prioritás kapusposzton, ám Mauricio Pochettino teljesen megkavarhatja a szálakat, így az Inter portása hoppon maradhat.



A frissen kinevezett vezetőedző a hírek szerint döntést hozott kapuskérdésben, mégpedig úgy, ahogy nem számítottunk rá.

A Sky jelentése szerint jövőre is Kepa lesz az elsőszámú kapus a keretben az edző döntése szerint. Ez természetesen megkérdőjelezi az új hálóőr igazolására vonatkozó terveket, hiszen kétséges, hogy egy Onana vagy Maignan kaliberű kapust Kepa mögé hoznának.

A Chelsea-nek nehéz döntéseket kell meghozni a nyáron, hogy beleférjenek az UEFA pénzügyi korlátozásaiba, ez az elhatározás pedig egyike lehet ezeknek.

JUST IN!!!



Mauricio Pochettino plans to go into next season with Kepa Arrizabalaga as his first-choice goalkeeper...

Report says #Chelsea pic.twitter.com/LyqbMtS4fY