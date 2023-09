Bírósági ügye miatt sokáig nem léphetett pályára Mason Greenwood, majd annak ellenére, hogy felmentették, a Manchester United elhatárolódott tőle.



Az angol szélső a Getaféhoz került a 2023/24-es idényre, ez pedig egyelőre úgy tűnik, nem is volt rossz döntés.

A 21 éves játékost imádják a spanyolok, ezt az is tanúsítja, hogy egy hét alatt elérte azt, hogy az ő meze legyen a valaha volt legtöbbet vásárolt a Getafe boltjában.

A klubja valóságos marketingkampányt szervezett az érkezése köré, debütálása pedig szombaton meg is történhet, az Osasuna ellen.

Greenwood 2022 januárja óta első tétmeccsét játszhatja majd.

