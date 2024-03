Az FC Barcelona bátran szerepeltet fiatal játékosokat. Az egyik feltörekvő futballistájukat Európa számos topklubja csábítja.

Lamine Yamal mellett Pau Cubarsi is azok közé tartozik, akiket bátran mélyvízbe dobnak a címvédőnél. A 17 éves játékos teljesítménye felkeltette más csapatok érdeklődését. A Mundo Deportivo újságírója, Ferran Martinez arról számolt be, hogy a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea és a Bayern München is szívesen szerződtetné Cubarsit.

Kihasználhatnák a spanyol játékos szerződésében szereplő vonzó kivásárlási záradékot, amely mindössze tízmillió euró. Ferran Martinez azonban hangsúlyozta, hogy az átigazolásra valószínűleg nem kerül sor. Pau Cubarsi a Barcelonában szeretné folytatni pályafutását.

A katalánok vezetősége is elégedett a védő fejlődésével. A klub már ajánlatot is készített a szerződése 2030-ig történő meghosszabbítására, miközben a záradékot egymilliárd euróra emelné.





The club have sent a renewal offer to Pau when he turns 18. A contract until 2030 with €1B release… pic.twitter.com/3w5vh96MJC