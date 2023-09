A 20 éves Florian Wirtz neve évek óta kering a sztárklubok megfigyelőinek listáin. Egyelőre nem váltott klubot, kitartott amellett, hogy a Leverkusennél Xabi Alonso kezei alatt fejlődjön.



Ennek azonban egyszer vége szakad, egyes infók szerint akár már januárban csapatot válthat.

Legkomolyabb érdeklődőként a Bayern Münchent tartják számon, de Angliából és Spanyolországból is érdeklődnek érte olyan sztárklubok, mint a Barcelona, Real Madrid, Manchester City vagy Liverpool.

