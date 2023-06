A Milan korábbi játékosa ingyen érkezett a Barcelonához, a szurkolók pedig nagyon sokat vártak tőle a szezon előtt.



Végül a várt játékperceket nem kapta meg, de a szezon végére bizonyította, milyen hasznos tagja lehet a keretnek.

A katalánok sokáig úgy gondolták, ő lehet az, akiből jelentősebb összeget csinálhatnak a nyáron, de a football-espana.com szerint változott a véleményük, és már csak akkor engednék el, ha egy ténylegesen visszautasíthatatlan ajánlatot kapnak.

A játékos is maradni szeretne, azonban a Mundo Deportivo szerint egy esetben hajlandó lenne távozni a klubtól. A lap úgy tudja, ha Kessié egy Premier League élcsapattól kapna ajánlatot, azt hajlandó lenne elfogadni.

Habár a hivatalos kommunikáció most az a klub részéről, hogy Kessié marad, várjuk ki a végét, ugyanis a szükség nagy úr, a Barcelonánál pedig láthattunk már olyat az utóbbi években, hogy egy jobb ajánlat hatására gyökeresen megváltoztatták az álláspontjukat.

