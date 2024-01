Roberto Firmino hosszú évekig megkerülhetetlen alakja volt a Liverpool támadójátékának. A vérfrissítés hatására azonban kikerült a kezdőből, így nyáron úgy döntött, távozik Liverpoolból, és a szaúdi ligában próbál szerencsét.



Több forrás is arról számolt be, hogy Firmino boldogtalan az araboknál és mindössze hat hónapot követően távozna is.

Könnyen elképzelhető, hogy az útja visszavezeti őt a Premier League-be, ugyanis a Fulham érdeklődik iránta, illetve korábban a Sheffield Unitednél is felmerült a neve.

Firmino egyébként jól kezdte az idényt az Al-Ahlinál, első meccsén csapatkapitányként szerzett mesterhármast, azt követően azonban valami eltört, ugyanis 18 meccset húzott le anélkül, hogy egyetlen gólt is szerzett volna. Ez azt is eredményezte, hogy a brazil válogatott játékos a kispadra szorult.

Fotó: Yasser Bakhsh/Getty Images