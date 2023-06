A mindig jól értesült transzferguru arról számolt be szombat délután, hogy az AC Milan nem tervezi meghosszabbítani Zlatan Ibrahimovic szerződését.



A svéd legenda távozása derült égből villámcsapásként hathat, hiszen pár napja még éppen ő nyilatkozott úgy, hogy nem tervez máshol játszani.

Az olasz klub a tervek szerint a hétvégi bajnoki meccset követően búcsúztatja majd el Ibrahimovicot, akivel bajnokságot is nyertek a piros-feketék.

Zlatan októberben lesz 42 éves, így akár a visszavonulás is szóba jöhet, habár erre eddig semmilyen jel nem utalt a játékos oldaláról. Romano szerint napokon belül dönt a jövőjéről.

Ibrahimovic iránt érdeklődik a Monza, de a svéd nemrég kikosarazta őket. A változó helyzet persze ebben az ügyben is hozhat egy újragondolást.

