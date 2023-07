A PSG és a Barcelona az utóbbi években több üzletet is lebonyolított egymás között, gondoljunk csak Lionel Messi vagy Neymar átigazolására.



Ez azonban véget érhet, ehhez pedig a párizsiak frissen kinevezett edzőjének, Luis Enriquének lehet köze.

A spanyol mester ugyanis a SPORT szerint úgy döntött, hogy nem fog a Barcelonától igazolni, egyáltalán nem veszi számításba a katalán klub játékosait az erősítések terén.

Ennek oka a korábbi klubja iránt érzett tisztelet, illetve úgy gondolja, bőven lesz lehetőségük máshol is megtalálni a számukra megfelelő játékosokat.

76 - No manager has a higher winning percentage than Luis Enrique with FC Barcelona in #LaLiga in the 21st century, with a minimum of 20 matches (76.3%, 87 out of 114; the same as Pep Guardiola: 76.3%). Signing. pic.twitter.com/H34JyoFxGp