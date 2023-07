Cristiano Ronaldo megszerzésével indította az évet a szaúdi Al-Nassr együttese, azóta az európai elitből számos futballista csatlakozott az arab ország valamelyik csapatához: pédául Karim Benzema és N’Golo Kante az Al-Ittihadhoz, míg Steven Gerrardot az Al-Ettifaq nevezte ki edzőjének.



A legfrissebb hír Mbappéhoz kapcsolódott, az Al-Hilal 259 millió font értékű ajánlatot tett a PSG-nek, amit a francia klub el is fogadott, más kérdés, hogy a játékos továbbra is a Real Madridot részesítené előnyben.







Ez a költekezés pedig tovább folytatódhat. A szaúdi PIF fejlesztési ügynökség körébe tartozó klubok számára 2030-ig 17 milliárd font áll rendelkezésre. Ebből szeretnék például megszerezni Luka Modricsot, Robert Lewandowskit, de júniusban Mo Salah iránt is érdeklődtek.



Salah a következő szezonban is a Liverpoolt erősíti majd – erről maga számolt be. Ám nagy kérdés, hogy utána mi lesz: elengedi-e kulcsjátékosát az együttes, hogy részesüljön abból a 17 milliárdos „tortából” néhány szelettel, vagy megpróbálja maradásra bírni.







Henderson és Fabinho már most távozhat az Anfieldről Szaúd-Arábia irányába, bár utóbbinál a bulldogok még beleszólhatnak a transzferbe.



Borítókép:Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images