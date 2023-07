Diego Simeone szerződése 2024-ben jár le az Atlético Madriddal, az arabok azonban úgy gondolták, felesleges kivárni azt az utolsó 11 hónapot, ha ki is vásárolhatják őt.



A matracosokat emberemlékezet óta irányító argentin mester az utóbbi 1-2 szezonban érezhetően elfáradt, ezért egyre több szurkoló látna szívesen egy vérfrissítést az Atlético kispadján.

A játékosok közül egyre többen választják a szaúdi ligát, hiszen a pénz mellett egyre többen látnak benne valós potenciált, hogy a liga egyfajta elitsorozattá növi ki magát.

Az edzők részéről is „megtört a jég”, hisz nemrég Steven Gerrard is az arabokat választotta, amikor aláírt az Al Ettifaq-hoz.

Mondhatjuk tehát, hogy minden adott lenne Cholo Arábiába való távozásához, hiszen az Al Ahli, az Al Ittihad és az Al Hilal is felvette a kapcsolatot a képviselőivel.

| BREAKING: Saudi Arabia tempts Diego Simeone! Al-Ahli is trying to seduce him with a ‘dizzying’ offer, which could be on par with the highest in the league. ???????????????? [: @medinamarca , @marca ] pic.twitter.com/R0D0tBB6HZ

Az ajánlatról egyelőre annyit tudni, hogy szédítően magas összeget kínálnak a trénernek, amivel a liga legjobban fizetett edzőjévé léphetne elő.

A mester vélhetően több sztárral is együtt dolgozhatna ezeknél a kluboknál, illetve a másik oldalról nézve a játékosok számára is hívogató lehetne, hogy egy ilyen nagy szakértelemmel bíró edző kezei alatt pallérozódhatnak.

A hírek szerint az Atlético vezetősége reagált a hírekre és meg is keresték Simeonét, hogy a hosszabbításáról egyezkedjenek.

| BREAKING: Atleti CEO Gil Marin has expressed his intention to negotiate a contract extension with Diego Simeone in the upcoming months.



He wants the coach to stay for several more years, potentially until the end of his tenure at the club



[: @medinamarca, @marca] pic.twitter.com/k2oWYSb5eI