Kylian Mbappé marad a Paris Saint-Germainnél vagy a Real Madridhoz megy? A francia jövőjéről sokat vitatkoznak, miután úgy döntött, hogy nem él a 2025-ig szóló szerződéshosszabbítási opcióval.

Sokan feltételezték, hogy a 24 éves játékos a nyáron a Real Madridba tart. Vajon érkezik-e egy utolsó pillanatban tett ajánlat, amikor már csak napok vannak hátra a nyári átigazolási ablak zárásáig?

Didier Deschamps on Mbappé’s earlier situation this summer: “The situation was complicated, it’s now normalized. So much the better. Everyone wins. I chatted with him. It’s very good for the French team of course, but also for the club and for him.” @lequipe pic.twitter.com/fFSSTNSP8S