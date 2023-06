Június 30-án kifutnak a meg nem hosszabbított szerződések, a játékosok immáron az egyesületük beleszólása nélkül kereshetnek csapatot, ráadásul kivásárlási árat sem kell értük fizetni. Nézzük a legérdekesebbeket közülük!



A Manchester United spanyol kapusa, David De Gea nemrég egy „ásítós emojit posztolt a twitter felületén. Sem ő, sem a MU nem tett közzé hivatalos bejelentést a maradásáról, korábban arról szóltak a hírek, hogy csökkentett fizetéssel kínálnának ajánlatot számára.



A védők közül a korábbi barcelonai Héctor Bellerín és a katalán ikon Jordi Alba mellett az Inter szlovák hátvédjét, Milan Skriniart és Sergio Ramost érdemes kiemelni. Utóbbi a PSG-t erősítette, előbbi könnyen lehet, hogy Párizsba igazol. Ramos pedig Sevillába kerülhet.



João Moutinho öt éve igazolt Monacóból a Wolverhamptonhoz, a 36 éves portugál középpályás most új klubot kereshet. Így van ezzel Isco is, de ő már január óta munkanélküli. Asier Illarramendi a csapatkapitányi karszalagot is viselte a Real Sociedad együttesénél, a 33 éves játékos azonban nem kapott új szerződést.



A támadók közül Eden Hazard a legnagyobb név, akinek látványosan nem ment Madridban. Négy éve 115 millióért vették meg Londonból, mostanra 5 millióra redukálódott a piaci értéke. Mariano Díaznak mindössze 9 bajnoki jutott a Realnál, távozása nem meglepő tehát. A liverpooli Roberto Firmino búcsút intett az Anfield Roadnak, útja Szaúd-Arábiába vezethet.



Rajtuk kívül többek között az is kérdéses, hol folytatja Diego Costa vagy a 2014-es világbajnokság nagy felfedezettje, James Rodríguez.

