Nyílt titok, hogy a Real Madrid számára a nyári átigazolási piac egyik kiemelt célpontja a Bayern kanadai védője, Alphonso Davies.



A balbekk régóta szerepel Ancelotti és a habfehérek kívánságlistáján, idén nyáron pedig elérkezhet a pillanat, amikor létrejön a klubváltás.

A 23 éves játékos eddig nem sokat mondott a Real Madrid érdeklődéséről, de a döcögős tárgyalások a bajorokkal arra engedtek következtetni, hogy a játékos sem állna az útjába egy költözésnek.

Most azonban a Kicker érdeklődésére sem volt hajlandó beszélni a Madridról, sőt, kicsit be is hízelgett jelenlegi klubjának.

„Nagyon jól érzem magam itt, egy hihetetlen csapatban játszom, Európa egyik top klubjában! Nagyon koncentrált vagyok, és csak az jár a fejemben, hogy mindent megadhassak a csapatnak és a szurkolóknak.” – mondta.

Azt nem tudni, hogy ezek csak diplomatikus szavak voltak, vagy esetleg történt valami törés a Davies-Real románcban, ami miatt inkább a maradás felé hajlik a kanadai.

Fotó: Oliver Kaelke/DeFodi Images via Getty Images