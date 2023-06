A spanyol Marca számolt be róla, hogy a német elsőosztályú Union Berlin közel került ahhoz, hogy leigazolják az Inter német középpályását, Robin Gosens-t.



A leginkább a balszélen otthonosan mozgó játékos szinte biztosan távozik az olaszoktól, ahol nem sikerült kulcsszereplővé válnia.

Szerződése 2026-ig szól az Interrel, de az Union egy 15-20 milliós ajánlattal már kivásárolhatja a válogatottban is szerepet kapó játékost.

NEW: Union Berlin set to make an official offer for Robin Gosens in the coming days. ????????



[@tvdellosport via @Glongari ]