A 35 éves Karim Benzema akár el is hagyhatja a nyáron a királyiakat, legalábbis erről számolt be a Relevo nevű spanyol médium.



A világsztárral kapcsolatban biztosra vehető volt a maradás, azonban a hivatalos megegyezés nem született meg, most pedig mégis kicsúszhat a madridiak kezéből a játékos.

Ennek oka egy 200 millió eurós szaúd-arábiai ajánlat, amely elgondolkodtatta a franciát.

José Félix Díaz, a Marca újságírója arról számolt be, hogy a megaajánlatnak köszönhetően Benzema jelenleg közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz.

| JUST IN: Real Madrid suspect that Karim Benzema is valuing a Saudi offer & thinking about LEAVING the club. Offer from Saudi Arabia — €200m for two seasons + image rights, advertising, creation of schools for children. @relevo ???????? pic.twitter.com/AzvvUUMRM6

A pletykák szerint ha Benzema távozna, a Real Madrid nem fog az útjába állni, helyére Harry Kane és/vagy Roberto Firmino érkezhet a spanyol fővárosba.

JUST IN: Two names Real Madrid are focusing on are Harry Kane and Roberto Firmino, but Kane seems complicated at the moment because of his price and Daniel Levy's tactics. @polomarca pic.twitter.com/Orh0pXaENa