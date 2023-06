A Barca brazil szélsője, Raphinha a BL-induló szarkák kívánságlistáján szerepel.



A 26 éves játékos az előző szezonban 10 gólig jutott és kiosztott 12 gólpasszt. Jellemzően jól teljesített, de érték heves kritikák is. Xaviék elégedettek vele, ő is maradna csapatánál, azonban nehezíti a helyzetet, hogy a Barcának anyagi nehézségekkel kell szembenéznie.



Ha a katalánok jópénzért eladnák a szélsőt az angoloknak – akinek nincsenek hasonló gondjaik – akkor az összeget akár átigazolásokra is tudnák fordítani.



A Newcastle Unitednél most azon dolgoznak, hogy Raphinha számára vonzó feltételeket tudjanak kínálni. Korábban játszott már a Premier Leagueben, így a közeg nem lenne ismeretlen a csúcséveiben járó játékos számára.





A Newcastle a negyedik helyen fejezte be a bajnokságot, így a következő szezonban indulhatnak a Bajnokok Ligájában. A támadószekciót mindenképp szeretnék megerősíteni, ide jelölt Raphinha és Szoboszlai Dominik is.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images