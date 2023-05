Miután a Wrexham biztosította a feljutást a League Two-ba, felmerült, hogy Gareth Bale visszatérhet a visszavonulásból, hogy a walesi klub játékosa legyen.

Ezt mostanra a játékos ügynöke, Jonathan Barnett elhallgatta, de nem azelőtt, hogy a 33 éves játékos a közösségi médiában tovább szította volna a pletykákat. A korábbi Real Madrid-játékos a Twitteren lépett kapcsolatba a Wrexham társtulajdonosával, Rob McElhenney-vel, aki Ryan Reynolds mellett a klubot irányítja.

„Hé Gareth, menjünk el golfozni, ahol abszolút nem fogok négy órát azzal tölteni, hogy meggyőzzelek, hogy térj vissza egy utolsó varázslatos szezonra” - szólt először McElhenney a walesihez.

Bale ekkor azt válaszolta, hogy "attól függ, milyen pálya", és a St Andrews-i The R&A golfpályát jelölte meg. Ez elhitette a Wrexham-szurkolókkal, hogy ez lehetséges, de nem így történt.

Jonathan Barnett beszélt arról a lehetőségről, hogy Bale alig néhány hónappal azután, hogy a katari világbajnokságot követően szögre akasztotta a cipőjét, visszatérhet-e.

„Nem hiszem. Hízelgőek számára az ajánlatok, de nem érdeklik őt. Jelenleg nagyszerű élete van, és ezt meg is érdemli, hiszen ő a legjobb brit labdarúgó, valószínűleg minden idők legjobbja. A Wrexham tulajdonosai valójában nem beszéltek velem. Lehet, hogy beszéltek Gareth-tel, de ő már nem akar futballozni. Nagyszerű karriert futott be, és jól érezte magát, de most nagyszerű életet él. A családjával van, ami a legfontosabb dolog. Sok időt tölt a gyerekeivel, és ez az, amit csinálni akar. Nyilvánvalóan később más dolgokat is tenni fog” - így reagált Barnett a Sky Sports Newsnak, amikor a lehetőségről kérdezték.

Borítókép: Ezra Shaw/Getty Images