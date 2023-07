Pedro Almeida, az átigazolásokban jártas újságíró információi szerint a Chelsea felvette a kapcsolatot Paulo Dybala ügynökével, egy esetleges átigazolás kapcsán.



A 29 éves játékos tavaly szabadúszóként távozott a Juventustól, a Roma pedig remek döntést hozva lecsapott rá. Dybala remek szezont futott, így az alacsony, külföldi kluboknak csupán 12 milliós kivásárlási ára nagyon vonzó opcióvá teszi.

A pletykák szerint a játékost a Chelsea frissen kinevezett vezetőedzője, Mauricio Pochettino személyesen is kérte a vezetőktől.

A csatárnak egyébként 2025-ig van szerződése a Romával, ahol nyitó szezonjában 38 meccsen 18 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott.

