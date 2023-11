A SPORT szerint az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta arra bíztatja klubját, hogy próbálják meg beelőzni a Newcastle csapatát a Ruben Nevesért folytatott harcban.



Mindkét csapat egy-egy meglévő játékosa pótlására venné Nevest, a Newcastle a 10 hónapra eltiltott Tonali alternatívájaként gondol a portugálra, míg Arteta a vélhetően távozó Partey helyére nézte ki.

Neves a ligát is remekül ismeri, ugyanis nyáron a Wolves-t elhagyva igazolt az Al Hilalhoz, ahol eddig a csapat egyik vezetőjeként tetszeleg. Távozása nem lesz egyszerű történet, ugyanis három évre írt alá az arabokkal, akik 55 millió eurót fizettek érte.

Arsenal manager Mikel Arteta has asked the club to sign Rúben Neves from Al-Hilal in the January transfer window.



