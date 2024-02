A hírek szerint a Bayern München balbekkje, Alphonso Davies mindenben megegyezett a személyes feltételeket illetően az általa régóta élénken érdeklődő Real Madriddal.



A Sky Sports Germany régóta arról beszél, hogy a Bayernnel 2025-ben lejáró szerződésének megújítását célzó egyezkedések nem haladnak valami fényesen.

Ezt most a spanyol Relevo azzal az infóval spékelte meg, hogy a kanadai időközben a Real Madriddal megegyezésre jutott a személyes feltételekről.

Ha ez igaz, akkor már csak a kluboknak kell közös nevezőre jutniuk, amire minden bizonnyal nem kell majd sokat várni, ugyanis a bajorok patthelyzetbe kerültek: vagy eladják idén nyáron a védőt, vagy jövőre ingyen távozik.

